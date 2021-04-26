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إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا في كفر الشيخ

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ،أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدد على عدم التهاون في تطبيق الضوابط الخاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بالتأكيد على ارتداء المواطنين الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الاماكن العامة المغلقة أو الاماكن المفتوحة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة للحد من تلك الظواهر.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالتشديد على حظر اقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات،والتعامل بكل حزم مع الكافتريات والكافيهات والمقاهي وما يماثلها في حالة مخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع الشيش والنرجيلة وتطبيق الغرامات المقررة،والغلق الفوري لمدة اسبوع،ومصادرة المستلزمات المستخدمة في المخالفات، وعدم السماح بأداء صلاة التهجد،والاعتكاف بالمساجد.

وأكد المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظ شدد على جميع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بتنفيذ كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن وعدم السماح بإقامة الموائد الرمضانية بالمساجد وملحقاتها، وكذلك بالأماكن العامة مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن،والسماح بأداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى المخصص بها أماكن لصلاة السيدات شريطة وجود واعظة " مشرفة " من وزارة الأوقاف للتأكد على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.

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