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توفيق الحكيم وعبد المطلب أبرز مشاهير مقهي الكتبخانة مع الليثي وصيام باذاعة الشرق الاوسط

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يتناول الاعلامي د. عمرو  الليثي والفنان احمد صيام في الحلقة اليوم الاثنين الرابع عشر من شهر رمضان من برنامج " رمضان المصري علي القهوة " عبر اثير الشرق الاوسط  ، الحديث عن مقهي مقهي الكتبخانه الشهير ، واحد المشاهير الذين جلسوا عليه هو توفيق الحكيم ، عندما كان رئيس دار الكتب ، وايضا وكان بيقعد عليها المطرب الشعبي الجميل محمد عبد المطلب .
 

 ويضيف صيام ان قهوة الكتبخانة  والتي هي امام دار الكتب تواجد عليها شاعر النيل حافظ ابراهيم والشيخ عبد العزيز البشري والعالم اللغوي الكبير زكي المهندس والد " الاستاذ "  فؤاد المهندس وابو الاذاعية الكبيرة صفية المهندس .. ماهو بصراحة وجود  قهوة الكتبخانة امام دار الكتب جعلها مكان مغري لقعدة الكتاب والفنانين اللي كانوا بيتقابلوا عليها وبيعملوا احلى شغل .  
 
ويعقب عمرو الليثي كان زمن جميل، تخيل تروح الفيشاوي في سيدنا الحسين تقعد مع نجيب محفوظ وتمشي لعماد الدين تقعد مع نجيب الريحاني وبديع خيري وتروح باب الخلق تقابل توفيق الحكيم على قهوة الكتبخانة ولومشيت شوية لشارع محمد على هاتلاقي قهوة التجارة قاعدين عليها فرقة حسب الله واشهر آلاتية في المحروسه .. ايه الجمال والعظمة دي
 ويتابع عمرو بان هناك مقهي اخر في شارع محمد "مقهي عكاشة " ويملكها فرقة اولاد عكاشة المسرحية وكانت عروضها الكوميدية بتنافس الريحاني في عماد الدين .. 
 
ويرد صيام : مقهي اولاد عكاشة كانت اول نادي للاستماع الموسيق في مصر  ، وبيقولوا ان اللي بيقعد عليها كانوا بيدوله سماعات عشان يسمع الاسطوانات اللي كانت بتشغل على اجهزة الجرامافون في القهوة  .. حاجة في منتهى الرقي والجمال بجد .. 

البرنامج يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه، ويخرجه الإذاعي تامر حسني.

يذاع برنامج " رمضان المصري علي القهوة " في الساعة ٥:٢٥ عصراً قبل الإفطار، من الأحد إلى الخميس خلال شهر رمضان، ويعاد إذاعته في الساعة 9:10 صباحا.

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