Advertisements

مصطفى بكري: 258 إخوانيا يعملون في هيئة السكة الحديد

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements
وجه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، التحية لوزير النقل، كامل الوزير، قائلا: شهادة للتاريخ حققت معجزات حقيقة على أرض الواقع ومن لا يريد أن يرى سوف يرى.

وأشار النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أن هناك 258 إخواني يعملون في هيئة السكة الحديد.

وأكد النائب، أن نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاعات التشغيل والصيانة صدر له قرار من جلال السعيد بإبعاده وقتما كان رئيسا للورش، وفقا لتقارير من الأمن الوطني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل مصطفى بكري عضو مجلس النواب

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 22 ساعة

جماهير يوفنتوس تفتح النار على رونالدو

منذ ساعتين

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد ورقته الرابحة أمام المصري

منذ ساعة و نصف

رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك: "مش بيعمل غير أخطاء"

منذ حوالي 6 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"أبوبكر" عن وجود 3 سيارات لرئيس هيئة السكة الحديد: "افترى على فلوس المصريين"

بكري يناشد المسئولين عن مرفق السكة الحديد مراعاة ركاب قطارات الصعيد

في ذكراها الـ 64.. تعرف على مهندس تأميم قناة السويس

رئيس السكة الحديد: الانتهاء من تطوير المزلقانات أوائل 2022

أشرف رسلان: نسعى لتطوير قطارات الصعيد وتكثيف عدد العربات للوجه القبلي

رئيس السكة الحديد: لدينا توجيهات بعدم المساس بمحدودي الدخل في رفع أسعار التذاكر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

12:54 م

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

12:56 م

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

08:17 ص

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى