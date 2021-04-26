مصطفى بكري: 258 إخوانيا يعملون في هيئة السكة الحديد

وجه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، التحية لوزير النقل، كامل الوزير، قائلا: شهادة للتاريخ حققت معجزات حقيقة على أرض الواقع ومن لا يريد أن يرى سوف يرى.





وأشار النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أن هناك 258 إخواني يعملون في هيئة السكة الحديد.





وأكد النائب، أن نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاعات التشغيل والصيانة صدر له قرار من جلال السعيد بإبعاده وقتما كان رئيسا للورش، وفقا لتقارير من الأمن الوطني.