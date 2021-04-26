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تطعيم العاملين بقطاع السياحة ضد كورونا وشعار خاص للمؤسسات

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلنت وزارة السياحة والآثار أن عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد تسير على قدم وساق.

وقد بدأت الحملة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر  بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية حتى يتم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتم اعتماد الشعار الجديد الذي صممته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لتمييز الفنادق المصرية التى قامت بتطعيم كافة العاملين بها.

وتناقش الوزارة مقترح إعداد شارات بهذا الشعار يرتديها العاملون الذين تلقوا التطعيم، حيث أن هذا الشعار الجديد هو عبارة عن شعار السلامة الصحية الذي أطلقته الوزارة في مايو الماضي مع إجراء بعض التعديلات عليه التي توضح تطعيم كافة العاملين بهذه المنشأة الفندقية.

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