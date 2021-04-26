رئيس البرلمان يسحب الكلمة من "أبو العينين" بعد اعتراض النواب بالقاعة

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، حالة من الإستياء بين أعضاء مجلس النواب، بعد حصول النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، على الكلمة للتعليق على بيان وزير النقل المهندس كامل الوزير.

جاء ذلك خلال كلمته للتعقيب على بيان وزير النقل كامل الوزير، بالجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.

ومن جانبه، قام رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور، حنفى جبالى، بسحب الكلمة من أبو العينين، بعد إعتراض النواب بالقاعة على حصوله على الكلمة، بدون طلب مسبق.