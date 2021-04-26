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سلالة شرسة تحصد أرواح الآلاف.. ماذا يفعل كورونا في الهند؟

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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يبدو أن الوضع في الهند بشأن فيروس كورونا غير مستقر في ظل زيادة عدد الوفيات بها خلال الساعات الأخيرة، وسط ذعر المواطنين من الحالات المرتفعة الإصابات والوفيات.

إصابات ووفيات كورونا
وسجلت الهند الأحد رقمًا قياسيًا عالميًا للإصابات الجديدة، وأدت الحالات المؤكدة البالغ عددها 349691 حالة خلال اليوم الماضي إلى رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الهند إلى أكثر من 16.9 مليون حالة، لتأتي بعد الولايات المتحدة فقط.

كما أبلغت وزارة الصحة عن 2767 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد وفيات كوفيد -19 في الهند إلى 192311.


محارق الجثث
وبسبب زيادة الوفيات، بدأت مساحات الدفن في النفاد بالعديد من المدن، حيث اشتعلت النيران في المحارق الجنائزية المتوهجة خلال الليل.

وقد أضحى الرمز الصارخ للأزمة في البلاد هو "المقابر المكتظة"، ومحارق الجثث المكدسة بالموتى، في مشاهد تعكس انهيار نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل في الهند.

أسباب زيادة الإصابات
يقول الدكتور سريناث ريدي، عالم الأوبئة وخبير الصحة العامة الذي يعمل ضمن فريق يقدم المشورة للحكومة الهندية بشأن كوفيد-١٩، إنه كان هناك اعتقاد شائع في البلاد بين المواطنين والمسؤولين في الحكومة أن الهند لن تشهد موجة ثانية، وبالتالي تخلوا عن الإجراءات اللازمة لمنع تفشي العدوى.

وأضاف: "من الواضح أن السماح بإعادة فتح البلاد، والسفر، وإجراء انتخابات محلية، والتجمعات الدينية، وحفلات الزفاف، تسبب في تفاقم الأزمة".

هروب الأغنياء من الهند
وقالت تقارير إعلامية إن الأرقام المقلقة دفعت الهنود الأثرياء للهروب من البلاد عبر إنفاق مبالغ طائلة على رحلات الطيران في اللحظة الأخيرة واستئجار رحلات الطائرات الخاصة رغم قيود السفر.



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