ملخص هجمة مرتدة الحلقة 13 ومواعيد العرض والإعادة

ننشر لكم ملخص الحلقة 13 من هجمة مرتدة، كما نعرض لكم مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة بطولة النجم أحمد عز والفنانة هند صبري والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





أحداث الحلقة 13 من هجمة مرتدة

شهدت الحلقة 13 من هجمة مرتدة اختبارات مكثفة تعرض لها الثنائى دينا وسيف العربى "هند صبرى" و"أحمد عز" من جانب هبة "ندا موسى"، وفاروق السوهاجى "احمد فؤاد سليم"، من خلال أسئلة صعبة لهما تحت ضغط عصبى شديد.





مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

يعرض مسلسل "هجمة مرتدة" على dmc الساعة 10:15 مساء، والإعادة: 2:00 مساء، وتردد القناة 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.





كما يعرض ايضا مسلسل هجمة مرتدة على art حكايات في تمام الساعة الـ 9 مساءا يوميا خلال شهر رمضان الكريم، والإعادة: 5 صباحًا – 1 ظهرًا





أبطال مسلسل هجمة مرتدة