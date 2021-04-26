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اعرف مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" والقناة الناقلة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل ضل راجل بطولة النجم ياسر جلال والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض ضل راجل
يُذاع الساعة 11:30 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم في الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.

أبطال عمل ضل راجل
ومسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من اللبنانية نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

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