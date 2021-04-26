علي جمعة: من المرجح أن عمرو بن العاص فتح مصر صلحا وليس عنوة (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا عمر بن الخطاب كانت متخوفا من دخول إفريقيا بالكامل وخاصة مصر والتي كانت قوية وكان يوجد بها جالية رومانية قوية، حتى لا يحدث انكسار لهم، بينما سيدنا عمرو بن العاص لكونه دخل مصر من قبل ويعلم تركيبتها الديموغرافية السكانية، وهذا جعله يُصر مع سيدنا عمر بن الخطاب على فتح مصر؛ لكون الواضح في ذهن عمرو بن العاص، أن الأقباط مع المسلمين وأن الرومان مستعمر يضاق المصريين.





وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن عمرو بن العاص دخل مصر بصحبة 4 آلاف شخص، وعندما دخلوا مدينة الفراما وهي وسط العريش وبورسعيد، وكانت مدينة سحرة فرعون، وكان يوجد في الفراما المقوقس، حاكم مصر، وابنته والقائد الروماني الأرطبون الذي هرب من الشام، وقاتل الأرطبون المسلمين فقتل وتم أسر ابنة المقوقس، وفر المقوقس هاربًا على حصن بابليون بمصر القديمة ومكث بها ولم يرغب في القتال وكان يريد التوصل لاتفاق.



