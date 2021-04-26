Advertisements

علي جمعة: من المرجح أن عمرو بن العاص فتح مصر صلحا وليس عنوة (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا عمر بن الخطاب كانت متخوفا من دخول إفريقيا بالكامل وخاصة مصر والتي كانت قوية وكان يوجد بها جالية رومانية قوية، حتى لا يحدث انكسار لهم، بينما سيدنا عمرو بن العاص لكونه دخل مصر من قبل ويعلم تركيبتها الديموغرافية السكانية، وهذا جعله يُصر مع سيدنا عمر بن الخطاب على فتح مصر؛ لكون الواضح في ذهن عمرو بن العاص، أن الأقباط مع المسلمين وأن الرومان مستعمر يضاق المصريين.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن عمرو بن العاص دخل مصر بصحبة 4 آلاف شخص، وعندما دخلوا مدينة الفراما وهي وسط العريش وبورسعيد، وكانت مدينة سحرة فرعون، وكان يوجد في الفراما المقوقس، حاكم مصر، وابنته والقائد الروماني الأرطبون الذي هرب من الشام، وقاتل الأرطبون المسلمين فقتل وتم أسر ابنة المقوقس، وفر المقوقس هاربًا على حصن بابليون بمصر القديمة ومكث بها ولم يرغب في القتال وكان يريد التوصل لاتفاق.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن عمرو بن العاص، أرسل للمقوقس ابنته الأسيرة هدية، ثم توجه لبلبيس بالشرقية، وأرسل أحد قواده للإسكندرية، وأخر لحصن بابليون، واستقر له الامر وفتحت البلاد والراجح أنها فتحت صلحًا وليس عنوةً، منوهًا بأنه بعد فتح مصر علم عمرو بن العاص علم باختفاء البابا بنيامين الأول، بطريرك النصارى القبط، فأرسل له كتاب أمان، فظهر بنيامين، وطلب منه أن يقود طائفته، وأعطى له سلطاته وأرجع له مكانته لدى القبط.

أخبار تهمك

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يتصدر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

جماهير يوفنتوس تفتح النار على رونالدو

منذ أقل من ساعتين

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 3 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ ساعتين

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد ورقته الرابحة أمام المصري

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ ساعتين

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

منذ ساعتين و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

12:54 م

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

12:56 م

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

08:17 ص

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى