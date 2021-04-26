Advertisements

مسلسل "النمر" لـ محمد إمام.. مواعيد العرض والإعادة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل النمر بطولة النجم محمد إمام والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل النمر
يُذاع يوميا في رمضان الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا، والساعة 1.45 ظهراً على قناة الحياة.

أبطال مسلسل النمر
مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

أخبار تهمك

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد ورقته الرابحة أمام المصري

منذ ساعة و نصف

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 17 ساعة

جماهير يوفنتوس تفتح النار على رونالدو

منذ ساعتين

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 22 ساعة

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 16 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 3 ساعات

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك: "مش بيعمل غير أخطاء"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

12:54 م

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

12:56 م

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

08:17 ص

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى