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شركة استادات الوطنية تهنئ النادى الأهلى بوضع حجر أساس بناء استاد بالشيخ زايد

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يتقدم المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، لإدارة المنشآت الرياضية، والعميد محمد مرجان، نائب رئيس الشركة، وباقى أعضاء مجلس الإدارة، بالتهنئة للنادى الأهلى، ومجلس إدارته، للبدء فى وضع حجر أساس استاد النادى الأهلى بمنطقة الشيخ زايد.

وأكد العميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، أن البدء فى وضع حجر اساس بناء استاد للنادى الأهلى، حلم انتظره ملايين الأهلاوية، منذ فترة طويلة، ويعد اضافة قوية للمنشآت الرياضية فى مصر.

 يذكر أن النادى الاهلى لديه ارتباط بموجب عقد مع شركة استادات الوطنية، بشأن حق انتفاع النادى الأهلى، للعب على استاد السلام، يمكن فسخه بالتراضى، عند الانتهاء وبدء تشغيل استاد الأهلى.

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