عاجل.. اشتباكات بين عائلتين في نقادة وإصابة شخص

أصيب شخص بطلق ناري بالكتف، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز نقادة جنوبي محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق الإسعاف، يفيد إصابة رمضان جمال علي، 28 عامًا، بطلق ناري بالكتف، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز نقادة جنوبي محافظة قنا.

تم نقل المصاب الى مستشفى طوخ، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

