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مسلسل "المداح" الحلقة الجديدة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "المداح" بطولة النجم حمادة هلال والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

موعد عرض مسلسل المداح
يعرض المسلسل في الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة "النهار"، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 04:05 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة 4 عصرًا، كما يعرض مسلسل المداح الحلقة الجديدة على قناة النهار دراما الساعة 10 مساءً.

أبطال عمل "المداح"
"المداح" بطولة النجوم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، ونسرين طافش وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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