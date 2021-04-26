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رئيس البرلمان يحيل بيان وزير النقل إلى اللجنة المختصة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير النقل، كامل الوزير، إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وشهدت الجلسة تأكيد كامل الوزير، وزير النقل، على وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكة الحديد.

وجاء تعقيب الوزير على ما آثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا.

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رئيس مجلس النواب المصري رئيس مجلس النواب حنفى جبالى بيان وزير النقل المستشار حنفي جبالي

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