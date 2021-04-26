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عرض شاب قتل والدته بعين شمس على مصحة نفسية

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة عين شمس الجزئية اليوم الاثنين، عرض شاب على مصحة نفسية بعد اتهامه بقتل والدته بعدة طعنات داخل سكنهما بمنطقة عين شمس، وذلك لتوقيع الكشف على قواه العقلية.


كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بوجود متوفية بإحدى الشقق بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، وبالفحص تبين أن نجلها وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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