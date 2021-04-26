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تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي ل، 24 مايو

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي ل، 24 مايو

قررت اليوم الأثنين محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار معتز صادق، تأجيل محاكمة الفنان أحمد أدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.. لجلسة 24 مايو المقبل للاستعلام عن صحة المستندات المقدمة من وكيل المتهم بالجلسة، وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتنفيذ.

وأكدت تفاصيل القضية اتهام الفنان أحمد آدم بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج "آدم شو" فى عام 2013.

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