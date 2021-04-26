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الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات قانونية ضد شركة أسترازينكا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:46 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
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بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إجراءات قانونية ضد شركة أسترازينكا بشأن تسليم لقاحات فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الصحة الدنماركية، بيانًا أكدت فيه أن البلاد ستواصل حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي دون استخدام لقاح "أسترازينيكا".


ولفتت هيئة الصحة الدنماركية، إلى أن هذا القرار صدر عن اللجنة الوطنية للرعاية الصحية على خلفية اكتشاف صلة بين هذا العقار والجلطات التي ظهرت في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

 

ومن جانبه، أوضح رئيس المجلس، سورين بروستروم، أن الفحوصات اكتشفت وجود "عرض جانبي نادر لكنه خطر" لدى لقاح "أسترازينيكا"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القرار الجديد لا يقضي بسحب الترخيص الممنوح في البلاد لهذا اللقاح.

 

وأضاف المسؤول، أنه يشارك وكالة الأدوية الأوروبية موقفه بأن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تتجاوز بشكل ملموس خطورة الجلطات المذكورة، وقال إنه كان سيأمر باستخدام هذا العقار لو واجهت الدنمارك موجة جديدة من الفيروس التاجي مع الضغوطات المتزايدة على نظام الرعاية الصحية.

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شركة أسترازينيكا الاتحاد الأوروبي اجراءات قانونية

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