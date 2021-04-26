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ننشر مواعيد عرض مسلسل "لحم غزال" والقناة الناقلة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "لحم غزال" بطولة النجمة غادة عبد الرازق والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

أحداث مسلسل لحم غزال
أحداث المسلسل تدور في مجتمع شعبي وتواجه غادة "غزال" العديد من المشاكل، وتنشب الخلافات بين غادة وشقيقتها في العمل.

أبطال عمل لحم غزال
"لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

موعد عرض لحم غزال
يعرض مسلسل "لحم غزال" على "mbc مصر" الساعة 8:00 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، و2:00 عصرا.

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