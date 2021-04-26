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نيللي كريم : أعشق الاغاني الشعبية وعدوية مطربي المفضل ولقب الرجولة لكريم عبد العزيز

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قالت النجمة نيللي كريم ان علاقتها بالسوشيال ميديا خفيفة وتهتم بانستجرام كثيرا والصور ، ولا اتكلم كثيرًا ، ولا اضع بوستات كثيرة الا لو خاصة بشغلي فقط

واضافت نيللي كريم خلال حلولها ضيفة ببرنامج حوار اون لاين مع الاعلامي شريف الليثي باذاعة الشرق الاوسط هناك فانز يديرون صفحتي ، وقالت ان هناك مشاهير ونجوم السوشيال ميديا في الوقت الحالي وينافسون نجوم الفن وفي مجالات مختلفة مثل الطبيخ والتجميل ولديهم متابعات كبيرة جدا واصبحت مهنة وليست ظاهرة

وحول الكوميكسات والتعليقات قالت انها لا تغضب منها بل بالعكس تتفاعل معاها وتضحك

ووجه الاعلامي شريف الليثي التهنئة بنجاح مسلسل ضد الكسر هذا العام وعقبت نيللي كريم عن سعادتها بردود الفعل ، وعلي جانب اخر اشارت نيللي ان مسلسل ١٠٠ وش العام الماضي كان له جرعة كوميدية ومشاهد اسعدت المشاهدين وكانوا في امس الحاجه لها في ظل كورونا

واشارت نيللي كريم انها لو قامت بعمل اكونت تخيلي لها سيكون اسمه ضوء الشمس والصورة ستكون للبحر والتعريف الحياة حلوه

وقالت ان الاصدقاء في حياتها مش كتير وهم قليلين جدا وقريبين من قلبي

وعن لقب ابو الرجولة قالت اهديه للفنان " كريم عبد العزيز" ، ولقب كوميديان زمانه " سمير غانم" ، وافورة السنين " نجلاء " والتي قامت بالتمثيل في مسلسل ١٠٠ وش ، وتابعت ان لقب نمبر وان هو ما نعرفه انه لقب خاص بمحمد رمضان

وعن اختيارها لافضل ممثل قالت هناك اكثر من نجم ولم تذكر اسماء ، وعن افضل الافلام لديها قالت " الارهاب والكباب"

وعن افضل مطرب قالت نجم الاغنية الشعبية أحمد عدوية واحب الاغاني الشعبية بشكل عام

يذاع برنامج «حوار أون لاين» بإذاعة الشرق الأوسط في الساعة ٥:١٠ قبل الإفطار يوميًا.

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