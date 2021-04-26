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اعترافات المتهمين بسرقة محل تجاري بالنزهة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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فتحت نيابة النزهة الجزئية اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة عامل وسيدة بتهمة قيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل خزينة محل تجارى بالنزهة، وأعترف المتهمين باعترافات تفصيلية أمام النيابة بالواقعة حيث قال المتهم الأول بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمحل وإحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة به وعلمه بإحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة، فقد إختمرت في ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهمة الثانية لتنفيذ مخططه وعقب ذلك قام بتسليمها المفاتيح الخاصة بالمحل وتوجهت لمحل البلاغ وسرقة الخزينة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه وكمية من الملابس.

وجاء قرار النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من مدير شركة استيراد وتصدير وصاحب محل ملابس كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى- كمية من الملابس) من داخل المحل ملكه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص عامل بذات المحل، سيدة - "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما

وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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