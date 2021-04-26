على علاقة بـ" رجلين".. مفاجآت في واقعة قتل رضيع خنقا على يد والدته ببولاق

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن مفاجآت جديدة، حول واقعة قتل طفل رضيع خنقا على يد والدته، انتقامًا من والده، بمنطقة بولاق الدكرور غربي المحافظة.







وبينت التحريات أن والد الرضيع موظف بحي الدقي، ارتبط عاطفيا بوالدة الرضيع، أثناء زواجها من والد أطفالها الثلاثة، وأنهما تبادلا مشاعر الإعجاب مبديا رغبته في الزواج منها مانحًا إياها وعود بضمان حياة أفضل لها وأبنائها.. " هعيشك عيشة أحسن من اللي عايشاها".





وأشارت التحريات إلى أنه وقع خلافًا بين العشرينية وزوجها الأول، وانتهى الأمر بينهما بالطلاق لتتزوج بعدها من الموظف بحي الدقي منذ 15 شهرا.







وأقامت الزوجة الثانية، صاحبة الـ26 سنة، رفقة زوجها الثاني الموظف الثلاثيني، داخل شقة بشارع الرياح بمنطقة صفط اللبن بحي بولاق الدكرور، غربي المحافظة، ورزقت منه برضيع قبل شهرين انتهت حياته بشكل مأساوي.





وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغا من موظف بحي الدقي، مفاده قيام زوجته بخنق رضيعه.





وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة البلاغ الوارد، تم إعداد مأمورية بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم هشام بهجت وكيل الفرقة، وتمكنت القوات من القبض عليها وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.