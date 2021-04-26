تعرف على موعد أذان المغرب اليوم الرابع عشر من رمضان في المحافظات

يوافق اليوم الاثنين الرابع عشر من أيام شهر رمضان الفضيل لعام 2021، ووفقا لـ "إمساكية رمضان 2021"، التى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام ننشر لكم موعد أذان المغرب في محافظات مصر:

تعرف على موعد أذان المغرب في المحافظات:





موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة 6:29 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية 6:34 مساءً.



موعد أذان المغرب اليوم في الغربية 06:32 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في البحر الأحمر 06:11 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في الدقهلية 06:30 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف 06:29 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط 06:26 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج 06:23 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في الشرقية 06:28 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية 6:26 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في بورسعيد 6:27 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في جنوب سيناء 6:17 مساءً.



