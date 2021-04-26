حبس تاجرة مخدرات لترويجها الحشيش بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية بحبس ربة منزل لحيازتها كمية كبيرة من مخدر الحشيش وترويجها على عملائها 4 أيام على ذمة التحقيق،



كما طالبت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، حال وجودها بمنطقة سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش- ومبلغ مالى- هاتف محمول).



وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.