موقف برشلونة مع ديمبلي الذي يقترب انتهاء تعاقده

أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف نادي برشلونة من نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي ينتهي تعاقده في قلعة كامب نو بنهاية الموسم القادم.









وانتشرت العديد من الأقاويل في الساعات القليلة الماضية أن ديمبلي يحاول التهرب من مسؤولي الفريق الكاتبان حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل عدم التجديد والرحيل مجانًا في صيف 2022.









ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة نادي برشلونة لم يفقد الأمل حتي الآن في التوصل لإتفاق مع ديمبلي، من أجل تجديد عقده مع الفريق".









وتابعت:"لقد قدم اللاعب مستويات مميزة خلال الموسم الجاري مع الفريق دفعت مسؤولي برشلونة للتمسك به ومحاولة توقيع عقد جديد معه، على عكس الموقف الصيف الماضي".









وأضافت:"ووضعت إدارة النادي خطة لضمان استمرار المحادثات مع ديمبلي حتى قبل بداية الموسم الجديد، وفي حالة رفضه التجديد، سيتم عرضه للبيع، خاصة وأن النادي مصمم على عدم رحيله مجانًا".









والجدير بالذكر أن برشلونة وضعت بالفعل قيمة رحيل ديمبلي عن كامب نو، والتي لن تقل عن 50 مليون يورو.







