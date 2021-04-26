Advertisements

6 رسائل من الأرصاد للمصريين بشأن طقس الأيام المقبلة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

على مدار الساعات الأخيرة، وجه مسئولي هيئة الأرصاد الجوية عدد من الرسائل الهامة بشأن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، حتى لا يتعرض المواطنين للإيذاء.

انخفاض في درجات الحرارة
وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 27 أبريل من الشهر الجاري في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما سيكون الطقس مائل للحرارة في جنوب البلاد في خلال يوم، وخلال فترة الليل سيكون الطقس معتدل في كافة الأنحاء.

الأربعاء.. ارتفاع درجات الحرارة
وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها بان حالة الطقس يوم الأربعاء 28 أبريل سيكون حار خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة في محافظات جنوب البلاد، مؤكدة بان الطقس لطيفا ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

رياح مثيرة للرمال الأربعاء
وكشفت هيئة الأرصاد أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال يوم الأربعاء المقبل على مناطق القاهرة والجيزة، ومحافظات الوجه البحري وغرب البلاد وشمال الصعيد.

انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، أن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد اليوم الاثنين، مؤقت وسيستمر اليوم وغدا الثلاثاء على أن تعود حالة الطقس للارتفاع مرة أخرى بداية من الأربعاء.

ارتفاع الحرارة يومي الأربعاء والخميس
وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح شاهين أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة سيبدأ صباح الأربعاء المقبل، حيث ستسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 33 درجة، ويستمر الارتفاع الخميس حتى منتصف الأسبوع المقبل.

نصيحة للمصريين
وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الفترة من العام عادة ما تشهد تغيرات في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض والتقلبات الجوية، مؤكدا ضرورة متابعة النشرات الجوية، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل.

أخبار تهمك

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد ورقته الرابحة أمام المصري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 17 ساعة

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 12 ساعة

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير يوفنتوس تفتح النار على رونالدو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ 36 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 20 ساعة

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ ساعتين و 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

12:54 م

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

12:56 م

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

08:17 ص

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى