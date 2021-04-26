6 رسائل من الأرصاد للمصريين بشأن طقس الأيام المقبلة



على مدار الساعات الأخيرة، وجه مسئولي هيئة الأرصاد الجوية عدد من الرسائل الهامة بشأن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، حتى لا يتعرض المواطنين للإيذاء.



انخفاض في درجات الحرارة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 27 أبريل من الشهر الجاري في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما سيكون الطقس مائل للحرارة في جنوب البلاد في خلال يوم، وخلال فترة الليل سيكون الطقس معتدل في كافة الأنحاء.



الأربعاء.. ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها بان حالة الطقس يوم الأربعاء 28 أبريل سيكون حار خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة في محافظات جنوب البلاد، مؤكدة بان الطقس لطيفا ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.



رياح مثيرة للرمال الأربعاء

وكشفت هيئة الأرصاد أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال يوم الأربعاء المقبل على مناطق القاهرة والجيزة، ومحافظات الوجه البحري وغرب البلاد وشمال الصعيد.



انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة

وفي هذا الشأن، أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، أن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد اليوم الاثنين، مؤقت وسيستمر اليوم وغدا الثلاثاء على أن تعود حالة الطقس للارتفاع مرة أخرى بداية من الأربعاء.



ارتفاع الحرارة يومي الأربعاء والخميس

وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح شاهين أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة سيبدأ صباح الأربعاء المقبل، حيث ستسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 33 درجة، ويستمر الارتفاع الخميس حتى منتصف الأسبوع المقبل.



نصيحة للمصريين

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الفترة من العام عادة ما تشهد تغيرات في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض والتقلبات الجوية، مؤكدا ضرورة متابعة النشرات الجوية، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل.



