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أبو الغيط يتفق مع المبعوث الدولي لليمن على أن أي تسوية لوقف فوري لإطلاق النار

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:03 م
أبوالغيط
أبوالغيط
وكالات
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اتفق أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، مع المبعوث الدولي لليمن على أن أي تسوية سياسية يجب أن تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.


استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد "مارتن جريفيث" المبعوث الأممي لليمن، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة يوم 26 الجاري، حيث ركز اللقاء على آخر مستجدات الأزمة اليمنية، خاصة في ضوء التصعيد العسكري الذي يمارسه الحوثيون ضد مدينة مأرب.

 

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط استمع إلى رؤية جريفيث وتقييمه للوضع الحالي في اليمن، وأنه اتفق معه في أن الخطوة الأولى نحو أي تسوية سياسية تتمثل في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد، وبما يسمح بتخفيف الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني في كافة ربوع البلاد.

 

 ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن العملية العسكرية التي يباشرها الحوثيون ضد مأرب حالياً قد تتسبب في أزمة إنسانية كبرى قد تطال مئات الآلاف من اليمنيين، خاصة مع وجود ما يقرب من مليون لاجئ بالفعل في المدينة، مُضيفاً أنه يتعين ممارسة ضغوط دولية جادة على الحوثيين، والقوة الإقليمية التي تُساندهم، من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل.

 

وشدد أبو الغيط على أن الجامعة العربية ترى أن الحفاظ على يمنٍ موحد ومستقل وذي سيادة كاملة على ترابه الوطني يُمثل المنطلق الأساسي لأي تسوية للنزاع العسكري القائم في هذا البلد العربي، رافضاً أن يتحول اليمن كمنصة للهجمات على المملكة العربية السعودية أو أن يُصبح مصيره رهناً بأجندات إقليمية لا تُبالي بمصالح اليمن أو بمعاناة اليمنيين.

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مبعوث اليمن الجامعة العربية الازمة اليمنية أبوالغيط

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