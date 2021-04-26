Advertisements
عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا
الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:00 م
محمد أيمن
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في المواجهة التي تجمع بينهما يوم غدًا الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
بينما تُنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي.
ويُمكن لعشاق الفريقين مشاهدة المباراة عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد 11411 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements