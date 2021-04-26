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عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في المواجهة التي تجمع بينهما يوم غدًا الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

بينما تُنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي.

ويُمكن لعشاق الفريقين مشاهدة المباراة عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد 11411 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500

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