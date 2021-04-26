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علي جمعة: عمرو بن العاص كان سببا لهداية المصريين (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن عمرو بن العاص، كان رجل دولة مهتم جدًا ببناء الإنسان وإقامة البنيان، ومن هنا بمجرد نزوله ببلبيس بالشرقية أقام مسجد، ثم قام ببناء عاصمة جديدة للبلاد وهي الفسطاط، والتي مازالت باقية حتى الآن.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن عمرو بن العاص اهتم بوصل النيل بالبحر الأحمر بما يشبه قناة السويس، واهتم بقضايا التعليم، ولكن العدالة كانت تشغل مساحة كبيرة جدًا لديه، موضحًا أنه بعد فتحه لمصر كان حوله مجموعة من الصحابة من بينهم عقبة بن عامر، والذي كان معاون له، والذي تم دفنه في مصر، وهو الذي دفن بجواره عمرو بن عاص بعد وفاته.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن عمرو بن العاص كان يرى أن حكم مصر يعادل الخلافة، لكونه كان يريد أن يصبح رأسه برأس سيدنا عمر بن الخطاب، موضحًا أن عمرو بن العاص كان سببا لهداية المصريين وعدل في المصريين فأحسن العدل.

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مصر عمرو بن العاص علي جمعة الفجر

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