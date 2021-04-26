موعد مواجهة الأهلي والمصري في الدوري المصري الممتاز

يحل النادي الأهلي، ضيفًا قوياً على نظيره المصري البورسعيدي غداً الثلاثاء، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة، من الدوري المصري الممتاز.





وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات، وتعادل في ثلاثة، وخسر مباراة واحدة فقط.





بينما يتواجد الفريق البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، من 18 مباراة.