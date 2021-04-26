"اللي ملوش كبير" يتفوق في منافسات كأس إنرجي للدراما..والنجوم يعلقون على أدوارهم المختلفة

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"اللي ملوش كبير" يتفوق في منافسات كأس إنرجي للدراما..والنجوم يعلقون على أدوارهم المختلفة
الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:08 م
الفجر الفني
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تفوق مسلسل "اللي ملوش كبير"، للفنانة ياسمين عبدالعزيز و الفنان أحمد العوضي ، قائمة المجموعة الخامسة في منافسات كأس إينرجي للدراما، الذي يقدمه محمد طارق أضا على رايديو إينرجي 92.1.
وكانت المسلسلات التي تفوق عليها "اللي ملوش كبير"، كلاً من "النمر"، "ضل راجل" و "لحم غزال".
وخلال الحلقة أجرى عدد من النجوم مداخلات هاتفية للحديث عن اعمالهم الرمضانية المعروضة، فقال أسامة الهادي اذلي يلعب شخصية "شامبا" في "لعبة نيوتن" أن الشخصية كان اسمها في الأول "جاميكا" ولكن المخرج تامر محسن فكر في اسم جديد ومن هنا جاء شامبا، وتابع: "بسبب الدور بقيت أمشي في الشارع الناس تقولي "أزيك يا شامبا".
فيما قالت الفنانة منى زكي أن المخرج تامر محسن هو مخرج كبير، وله قدرة كبيرة على اختيار موضوعات كبيرة مهمة وبسيطة في نفس الوقت ولديها أبعاد، وختمت حديثها: "بشكر المخرج تامر محسن على اختياري لدور هنا في مسلسل لعبة نيوتن فهو أول تعاون مشترك بيننا".
وقال الفنان محمود اليثي، في اتصال هاتفي مع البرنامج: "لم أمن متحمس في البداية للمشاركة في مسلسل بين السماء والارض ولكن بعد قراءة أول حلقتين تمست بشكل كبير، خاصة أن المسليل بعيد كل البعد عن الفيلم على الرغم من وجود تشابه كبير مع الفكرة الاساسية التي تم تقديمها في الفيلم الشهير ولكن المعالجة كانت مختلفة تماماً".
فيما قالت الفنانة هبة مجدي، إنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان، الذي يعرض حالياً، وتابعت: "مبسوطة بالعمل وأتمني المسلسل ينال إعجاب الجميع".
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