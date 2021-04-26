"اللي ملوش كبير" يتفوق في منافسات كأس إنرجي للدراما..والنجوم يعلقون على أدوارهم المختلفة



تفوق مسلسل "اللي ملوش كبير"، للفنانة ياسمين عبدالعزيز و الفنان أحمد العوضي ، قائمة المجموعة الخامسة في منافسات كأس إينرجي للدراما، الذي يقدمه محمد طارق أضا على رايديو إينرجي 92.1.

وكانت المسلسلات التي تفوق عليها "اللي ملوش كبير"، كلاً من "النمر"، "ضل راجل" و "لحم غزال".

وخلال الحلقة أجرى عدد من النجوم مداخلات هاتفية للحديث عن اعمالهم الرمضانية المعروضة، فقال أسامة الهادي اذلي يلعب شخصية "شامبا" في "لعبة نيوتن" أن الشخصية كان اسمها في الأول "جاميكا" ولكن المخرج تامر محسن فكر في اسم جديد ومن هنا جاء شامبا، وتابع: "بسبب الدور بقيت أمشي في الشارع الناس تقولي "أزيك يا شامبا".



فيما قالت الفنانة منى زكي أن المخرج تامر محسن هو مخرج كبير، وله قدرة كبيرة على اختيار موضوعات كبيرة مهمة وبسيطة في نفس الوقت ولديها أبعاد، وختمت حديثها: "بشكر المخرج تامر محسن على اختياري لدور هنا في مسلسل لعبة نيوتن فهو أول تعاون مشترك بيننا".



وقال الفنان محمود اليثي، في اتصال هاتفي مع البرنامج: "لم أمن متحمس في البداية للمشاركة في مسلسل بين السماء والارض ولكن بعد قراءة أول حلقتين تمست بشكل كبير، خاصة أن المسليل بعيد كل البعد عن الفيلم على الرغم من وجود تشابه كبير مع الفكرة الاساسية التي تم تقديمها في الفيلم الشهير ولكن المعالجة كانت مختلفة تماماً".



فيما قالت الفنانة هبة مجدي، إنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان، الذي يعرض حالياً، وتابعت: "مبسوطة بالعمل وأتمني المسلسل ينال إعجاب الجميع".