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البحوث الإسلامية" يعقد فعاليات اليوم الثالث لاختيار أمناء الفتوى من 8 محافظات

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فعاليات اليوم الثالث من اختبارات أمناء الفتوى لمحافظات: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، وذلك بمقر كلية أصول الدين بأسيوط، في إطار توجيهات فضيلة ‏الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر بدعم وتطوير لجان الفتوى، وتنفيذًا لخطة المجمع ‏لمواجهة فوضى الفتاوى التي تصدر عن غير المؤهلين لها لحماية المجتمع ‏من النتائج السلبية لتلك الفتاوى المضللة التي تخالف التعاليم السمحة للإسلام.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، خلال تواجده بمقر اللجان بأسيوط، إن أعضاء لجان الفتوى يقع عليهم مسؤولية كبيرة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، نظرًا لتنوع الفتاوى الواردة إليهم بين العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والمواريث، والمسائل المستجدة والمعاصرة والتي تشكل جزءًا مهمًا من احتياجات الناس واستفساراتهم اليومية، وتتطلب منهم أن يكونوا على مستوى عال من الفقه والفهم والمعرفة لواقع الحال للإجابة على ‏هذه الاستفسارات بشكل مبسط بعيدًا عن فوضى الفتاوى والفتاوى الشاذة.‎

أضاف عيّاد أن اهتمام المجمع بدعم لجان الفتوى المنتشرة على مستوى مراكز الجمهورية بكوادر متميزة من وعاظ الأزهر من المتخصصين في الفتوى، يمثل أهمية كبيرة في مواجهة الفتاوى الشاذة والمتطرفة، ومحاربة فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المؤهلين للفتوى أو غير المتخصصين.
 
أوضح الأمين العام أن هذه الاختبارات التي عقدت بأماكن مختلفة تجمع بين المحافظات الأقرب من بعضها، تستهدف تشجيع الوعاظ على رفع كفاءتهم العلمية في جانب الإفتاء، واستشعار المسئولية تجاه القضايا المجتمعية المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وحياتهم، ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.

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