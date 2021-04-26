نائب بالشيوخ: تخصيص 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى بداية جني الشعب لثمار خطة الإصلاح الاقتصادي

قال النائب محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتخصيص 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية في موازنة 20212022، يعكس رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق نقلة شاملة فى مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة لسكان الريف المصري.



وأضاف منظور، في بيان له، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول رئيس في تاريخ مصر، قام بإطلاق مبادرة تستهدف تطوير القرى المصرية بشكل كامل، مُشيرًا إلى أن تطوير الريف المصري يعد بمثابة بداية جديدة في تنظيم وتأهيل الحياة بالقرى خاصة وأنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية، مضيفًا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تسعى دائمًا وأبدًا توفير معيشة أفضل لكل المواطنين، من خلال توفير الخدمات الأساسية في كافة القطاعات، مُؤكدًا أن مبادرة تطوير الريف المصري تعد بداية جنى الشعب المصري لثمار خطة الإصلاح الاقتصادي والتي انتهجته الدولة في السنوات الأخيرة الماضية لنهضة البلاد وتحسين أوضاعها في كافة القطاعات.



كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصري سينعكس إيجابيًا في خلق فرص عمل جديدة للشباب في جميع القرى مما يساعد في رفع مستوى الدخل للفرد والقضاء علي البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

