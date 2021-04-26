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ألمانيا تدين القيود البحرية الروسية على البحر الأسود

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
منار طارق
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انتقدت ألمانيا، اليوم الاثنين، إعلان روسيا إغلاق ثلاث مناطق في البحر الأسود لشهور أمام السفن الحربية الأجنبية. وذكرت وكالات الأنباء الروسية نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية أن القيود دخلت حيز التنفيذ مساء السبت وستظل سارية حتى 31 أكتوبر.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برجر: "القيود المفروضة على ما يسمى بالمرور السلمي عبر المياه الساحلية والتي تستمر لفترة طويلة من الزمن لم يسبق لها مثيل وإشكالية من منظور القانون الدولي". وقال للصحفيين في برلين: "فيما يتعلق بالمياه الدولية والمياه الساحلية لشبه جزيرة القرم التي تم ضمها بشكل غير قانوني، فإننا نعتبر هذا انتهاكًا للقانون الدولي.. نواصل فحص الوضع هناك بشكل عاجل وكذلك الموقف القانوني".

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الروسية، تنطبق القيود على منطقة على طول ساحل القرم بين سيفاستوبول وجورزوف، ومنطقة بالقرب من شبه جزيرة كيرتش، ومنطقة بالقرب من الطرف الغربي لشبه جزيرة القرم. يرفض المجتمع الدولي الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، والتي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في مارس 2014.

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