الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع صفقة كبرى

كشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، حقيقة مفاوضات الأهلي مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان سيد بازوكا نجم الإسماعيلي السابق قد أكد في تصريحات إذاعية خلال الساعات الماضية، على توقيع اللاعب للفريق الأحمر.





ونفى مصدر بالمارد الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، حقيقة توقيع باهر للأهلي موضحا أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق لم يطلب التعاقد مع أي مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأضاف، أن الجهاز الفني للأهلي استقر على عودة مدافع الفريق محمد عبدالمنعم المعار إلى سموحة لنهاية الموسم، بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة لتدعيم دفاع الفريق في الموسم القادم.





ويواجه الأهلي فريق المصري غدا الثلاثاء، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



