مبادرة "قرية بلا إدمان" لصندوق مكافحة الإدمان تصل 6 محافظات (صور)

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات في القرى بالمحافظات المختلفة تحت عنوان "قرية بلا إدمان"، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة‪ ‬ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



ووجهت "القباج" بتكثيف تنفيذ البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني هذه القرى، وخاصة الشباب والمراهقين،كذلك تدريب الشباب على إكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما يتم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا،ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق‪.‬



من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى التوسع في تنفيذ المبادرة حيث تتضمن أيضا اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتضمن القرى بالمحافظات المختلفة، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان في هذه القرى ضمن مبادرة " مصلحتك " كذلك السائقين والحرفيين بأنشطة تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من المخدرات‪.‬



وأضاف "عثمان" أنه تم تنفيذ المبادرة في العديد من القرى بمحافظات "المنيا وأسيوط وسوهاج، والبحيرة، والمنوفية وكفر الشيخ" وإن إجمالي عدد القرى التي تم تنفيذ البرامج التوعية بها بلغت 37 قرية حتى الآن، وتم تنفيذ أكثر من 200 نشاط متنوع بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق‪ ‬ كما سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى، كما سيتم إطلاق دوري رياضي بين الشباب تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات"، كذلك التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.