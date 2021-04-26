عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير القمة





أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان رسمي حول إحتماليه تأجيل قمة الأهلي ضد الزمالك المقرر لها يوم العاشر من شهر مايو لحساب مباريات الدور الثاني للدوري المحلي.





وقال بيان الجبلاية انه لا نية مطلقًا لتأجيل أي مواجهة في الدوري في الوقت الذي أكد فيه على أن مجرد التفكير في تأجيل أي مواجهة رفاهية لا يملكها وسط الظروف الصعبة التي مرت بها المسابقة.





وأكد إتحاد الكرة أنه لا يزال منفتح حول أي مقترحات تعفي الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية من أي إرهاق محتمل بشرط ألا يتم الخلل بمبدأ تكافؤ الفرص ومواعيد إنتهاء المسابقة.





يُذكر أن الأهلي حسم موقعة الدور الأول بهدفين مقابل هدف سجلهم محمد شريف فيما سجل شيكابالا هدف القلعة البيضاء الوحيد.