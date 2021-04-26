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إصابة 16 طفلا بهجوم صاروخي على مجمع حكومي بأفغانستان

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:18 م
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، إصابة 16 طفلًا في هجوم صاروخي بمجمع حاكم إقليم كونار شرقي البلاد.

 

وأوضح مسؤولون محليون، أن صاروخًا أطلقته حركة "طالبان" أصاب قاعة المجمع أثناء مسابقة لتلاوة القرآن الكريم، وتسبب في إصابة 16 طفلا وثلاثة من أفراد قوات الأمن الأفغانية ومسؤولي الشؤون الدينية.

 

وذكر المسؤولون المحليون، أن  "طالبان" أنها على علم بالحادث وتتحرى الأمر.

 

وكانت حدة القتال، تصاعدت بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" مؤخرا إذ فشلت محادثات السلام في إحراز تقدم على الرغم من الدعوات الدولية لوقف العنف.

 

وكثفت "طالبان"، هجماتها على قوات الأمن الأفغانية منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر عن خطط لسحب قوات بلاده من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، وليس 1 مايو كما ورد في الاتفاق الذي توصلت إليه الحركة وواشنطن العام الماضي.

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هجوم صاروخي افغانستان إصابة 16 طفل

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