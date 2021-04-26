الري: تنفيذ 36 إزالة في 3 محافظات

أكدت وزارة الموارد المائية والري اليوم الإثنين تنفيذ 36 إزالة لتعديات على أملاك ري خلال حملات موسعة في بعض محافظات الجمهورية.



وقالت الوزارة في بيان لها إن الإزالات شملت محافظات “المنوفية – سوهاج - المنيا" وبذلك أصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 61413 إزالة.

