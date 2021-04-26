Advertisements

الري: تنفيذ 36 إزالة في 3 محافظات

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
أكدت وزارة الموارد المائية والري اليوم الإثنين تنفيذ 36 إزالة لتعديات على أملاك ري خلال حملات موسعة في بعض محافظات الجمهورية. 

وقالت الوزارة في بيان لها إن الإزالات شملت محافظات “المنوفية – سوهاج - المنيا" وبذلك أصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 61413 إزالة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الموارد المائية والري سوهاج المنيا المنوفية إزالات النيل

أخبار تهمك

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 4 ساعات

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

جماهير يوفنتوس تفتح النار على رونالدو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد ورقته الرابحة أمام المصري

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 17 ساعة

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"الري": إزالة 710 حالات تعد على نهر النيل خلال أسبوع

وزارة الري تواصل حملات إزالة التعديات على المجاري المائية بالمحافظات

تنفيذ 53 إزالة جديدة على ضاف نهر النيل بمحافظات الدلتا

الري: تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ببني سويف

"الري": تنفيذ 85 إزالة جديدة اليوم في 8 محافظات

"الري": تنفيذ 51 إزالة في 9 محافظات على مستوى الجمهورية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

12:54 م

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

12:56 م

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

08:17 ص

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى