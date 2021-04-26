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شاب يقتل والدته بـ 3 طعنات وردد "قتلت الجن".. والشهود: كانت هي اللي بترعاه

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أستمعت نيابة المطرية إلي أقوال الشهود العيان في واقعة قيام شاب بقتل والدته بعدة طعنات داخل منزلها بعين شمس، وقالوا أنهم الساعة 2 صباحا قد سمعوا صوت صراخ قادم من شقة جارتهم وعندما أسرعوا تفاجئوا بالمجني عليها ملقاه علي الأرض في وسط بركة دماء.

وأضافوا أن المتهم يعاني من مرض نفسي منذ سنوات يجعله يري ويسمع ويتكلم مع أشخاص ليس لهم وجود وأن والدته هي التي كانت ترعاه، ويوم الواقعة أمسك بسكين وطعنها عدة طعنات وظل يردد " أنا قتلت الجن". 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بوجود متوفية بإحدى الشقق بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، وبالفحص تبين أن نجلها وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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