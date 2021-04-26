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بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ستمرار في انخفاض بدرجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون الطقس معتدل السواحل الشمالية


وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون معتدل علي جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي مترين الا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية الي شمالية شرقية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة الي ممضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الي 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 28 درجة.
بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء
بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

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