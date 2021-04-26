آثار خنق وكدمات.. تفاصيل التحقيق في واقعة مقتل رضيع على يد والدته ببولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل طفل ٣ أشهر على يد والدته، بسبب تعدي الزوج بالضرب عليها وإجبارها لتوقيع إيصالات أمانة، وأدلى الزوج أقواله، أنه في يوم الواقعة رجعت من العمل وجدت نجلي متوفي، لتبلغني زوجتي " إبنك مات معرفش حصل إيه"



وقال والد الطفل في أقواله، أنه اكتشف آثار خنق وكدمات بجسد الطفل، مما انتابه الشك، أن والدته وراء ارتكاب الواقعة، وانكرت لابعاد الشبهه عنها.



كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل التحقيق في واقعة مقتل

طفل ٣ أشهر على يد والدته ببولاق الدكرور، أن المتهمة في عقدها الثاني من العمر، ولديها ٣ أطفال من الزوج الأول.



وافادت التحقيقات، أن المتهمة، اعترفت بارتكابها للواقعة، قائلة،" كان بيضربني وبيتعدى عليا، قتلت الطفل عشان احرق قلبه"، مشيرة إلى انه يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وأجبرها على توقيع إيصالات امانة، لأنه كانت تتصل بزوجها الاول.



تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من موظف اتهم فيه زوجته بقتل ابنهما البالغ من العمر 3 أشهر، بالاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.



وكشفت التحريات أن المتهمة ارتكبت الجريمة بسبب خلافات أسرية مع زوجها، واعتدائه عليها بالضرب، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، بسبب طلب المتهمة من طليقها مبلغ مالي للإنفاق على أطفالها منه، وغضب الزوج لاتصالها بطليقها دون علمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



