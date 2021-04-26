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رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للإنعقاد غدًا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، وذلك بعد إحالة بيان وزير النقل، الفريق كامل الوزير بشأن خطة تطوير السكك الحديدية إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، على أن يعاود للإنعقاد، غدًا الثلاثاء.

كما أحال المستشار حنفي جبالي، بيان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد، إلى اللجنة العامة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس

ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للانعقاد اليوم بعد انتهاء الجلسة، على أن يتم مناقشة القرار الذى تنتهى إليه اللجنة العامة أمام جلسة البرلمان العامة غدًا الثلاثاء.


وكان قد ألقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته اليوم، أمام مجلس النواب، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، والتي استهلها بتقديم التهنئة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى مصر الغالية، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وكل شعوب العالم، بالخير والبركات.

وأشار رئيس الوزراء إلي أنه وفى ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخليًا وإقليميًا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2020، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021، مؤكدًا تجديد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأحاط الدكتور مصطفي مدبولي مجلس النواب بأن ما تقدم، يأتي إعمالًا لحكم المادة 154 من الدستور، مطالبًا بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، راجيًا الله العلى القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلًا عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر، وداعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير مصرنا الغالية.

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