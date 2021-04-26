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3.01 ملايين وفاة و147 مليون إصابة بكورونا حول العالم

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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اقترب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 147.2 مليوناً حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي وزعت حول العالم 1.023 مليار جرعة.

 

وأفادت بيانات موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات بلغ 147.195 ملوناً، وأن عدد المتعافين اقترب من 84.9 مليون، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 3.109 ملايين.

 

وبحسب بيانات وكالة بلومبرغ للأنباء، من جهة أخرى، إعطاء أكثر من 1.023 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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فيروس كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ إصابات كورونا

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