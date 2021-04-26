Advertisements

برلمانية: فصل الموظف متعاطي المخدرات أصبح ضرورة ملحة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة اللجنة لمشروع قانون المقدم من قبل الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الأستمرار فيها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

وأشارت درويش، خلال البيان الصادر لها، إلى ضرورة تعديل المادة الثانية من مشروع القانون؛ ليتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها في القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على ضرورة منح مهلة تصل لـ24 ساعة بدلا من تلك المنصوص عليها في القانون، بشأن طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي في "ذات اليوم".

وأكدت البرلمانية على ضرورة التوافق مع قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمدة التي يجب ان تظهر خلالها نتيجة العينة التأكيدية بما لايزيد على ثلاثة اشهر.

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ يوم

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

منذ حوالي 4 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير القمة

منذ ساعة و نصف

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 17 ساعة

موقف كيليان مبابي من اللحاق بمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد ورقته الرابحة أمام المصري

منذ حوالي 3 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ نصف ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

12:54 م

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

12:56 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

03:58 م

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

08:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى