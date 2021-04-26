"المصل واللقاح" يوضح كيفية التسجيل لتلقي تطعيم كورونا (فيديو)

كشفت الدكتورة سهام المنشاوي، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، عن طريق تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا.





وقالت "المنشاوي"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إن أي مواطن مقيم على أرض مصر سواء مصري أو غير مصري بإمكانه الدخول على الموقع الإلكتروني لتطعيم لقاح كورونا، لتسجيل بياناته من أي جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول، ثم يتم ارسال رسالة لكل مواطن عبر هاتفه المحمول بموعد ومكان تلقي اللقاح.





وتابعت مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، أن التسجيل حاليًا متاح لجميع المواطنين أعلى من 18 عام سواء أطقم طبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو المواطنين العاديين، سواء مصري أو غير مصري، لافتة إلى أن المتعافي من فيروس كورونا يمكنه التسجيل وإعطاءه التطعيم بعد التأكد من تمام تعافيه، منوهة بأن رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة والأطقم الطبية حصلت على التطعيم لإعطاء رسالة طمأنة للمواطنين، معقبة: "لو التطعيم في مشكلة احنا اول ناس هنخاف ناخده، اللي بياخد التطعيم بيحمي نفسه واللي حواليه".



