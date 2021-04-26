مصير مجهول لثلاثي الهجوم في يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، ان مصير ثلاثي الهجوم في فريق يوفنتوس، مازال مجهول، في ظل اقتراب الموسم الحالي من نهايته.





ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، ان مصير الثلاثي الهجومي للسيدة العجوز، كريستيانو رونالدو، وباولو ديبالا، وألفارو موراتا، لم يتضح حتي الآن.





وأوضحت: ان عقد الثنائي رونالدو وديبالا ينتهي في صيف عام 2022، بينما موراتا مستمر حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء من أتليتكو مدريد بقيمة 45 مليون يورو.





وأشارت: ربما سيبقي رونالدو حتي نهاية عقده، إذا أراد الحصول على راتبه كاملًا والمقدر بقيمة 31 مليون يورو، أو يوافق على تقليل راتبه ويرحل إلي مانشستر يونايتد الإنجليزي.





أما بخصوص ديبالا فقد رفض تجديد عقده مع اليوفي بقيمة 10 ملايين يورو سنويًا، ولن يمتلك أي عرض للرحيل، ويرغب النادي في استخدامه في صفقة تبادلية.





وأتمت: سيبقي موراتا موسم آخر على سبيل الإعارة أيضًا، ولن يتم تفعيل شرط الشراء بسبب الأزمة الإقتصادية التي يمر بها النادي، بسبب جائحة فيروس كورونا.