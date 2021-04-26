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مقاضاة إثيوبيا.. 3 تحركات مصرية سودانية عاجلة بشأن سد النهضة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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عدة تحركات جديدة وعاجلة اتخذتها مصر والسودان في ضوء مساعيهم لحل أزمة سد النهضة التي تشهد عناد من الجانب الأثيوبي مما منع وجود اتفاق مرضي لكافة الأطراف بشأن السد حتى الآن.

وعلى صعيد سد النهضة، فشلت أوائل الشهر الجاري، جولة مفاوضات مفصلية في التوصل لاتفاق ملزم لعملية ملء السد برعاية أفريقية.

ويتمسك السودان بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وهو ما تسانده مصر، وسط معارضة إثيوبية.

استعراض الأزمة مع كرواتيا
في الساعات الأخيرة، تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الكرواتي جوردان جريليش رادمان، حيث تناول الاتصال سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا التباحُث حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المُتبادل.

واستعرض شكري التطورات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي، فضلًا عن جولته الأفريقية الأخيرة للتأكيد على الموقف المصري في هذا الشأن.

مقاضاة الحكومة الإثيوبية
وأكد الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، استعداد الفرق القانونية فى السودان لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة.

زيارات لدول أفريقية
وتابع وزير الرى السودانى، سنجرى زيارات لدول إفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية سد النهضة، متابعا: نتمسك بالموقف التفاوضى الوطنى المرتكز على حقنا فى حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائى.


وكشفت تقاريرأن زيارة وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إلى القاهرة اليوم الاثنين تأتي في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين حول أزمة سد النهضة، خصوصا أن أديس أبابا بدأت بالفعل في إجراءات الملء الثاني ما سيمثل أزمة مائية كبيرة لدولتي المصب، وأن هناك توجها من جانب القاهرة والخرطوم لمقاضاة الحكومة الإثيوبية أمام الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية على خلفية تعثر المفاوضات.



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