"المالية" تضع شروط للاستيراد بداية من يوليو المقبل

قال أحمد روبي مسؤول وزارة المالية لإعداد مشروع "التسجيل المسبق للشحنات"، إن الجمارك المصرية لديها حصر بحجم التعاملات الجمركية التي تتم بشكل يومي؛ لضمان كفاءة عمل موقع الالكتروني للمنظومة الجمركية الجديدة التسجيل المسبق للشحنات عند إدخال البيانات الخاصة بالشحنات المستوردة عليه.

وتستحدث وزارة المالية منظومة جديدة للإفراج الجمركي عن الشحنات قبل عملية شحنها ما يعرف "ACI"، الذي يسمح للمستوردين بتسجيل بيانات الشحنة التى قاموا باستيرادها عبر الموقع الالكتروني نافذه وفي حالة الموافقة عليها يحصل على رقم تعريف موحد للشحنة، والتى ستمكن مرسل الشحنة بتسجيل كافة تفاصيل على منصة "Cargo x"، بعد ذلك تبدأ عملية التخليص الجمركي من قبل المستورد.

وأكد" روبي" خلال تصريحات صحفية لمجتمع الأعمال لاستعراض عمل المنظومة الجديدة، أن على المستوردين التسجيل في المنظومة الجديدة للحصول على حساب إلكتروني يسمح للشركات بتسجيل بيانات الشحنات التى يقوم باستيرادها من الخارج بشكل دوري، بالاضافة إلى توفير شهادة صحة التوقيع الإلكتروني التى تؤكد عن الهوية الرقمية للشخص الذي يستخدم الموقع الالكتروني " نافذة" ويقوم بإدخال البيانات الخاصة بالشحنة والتوقيع عليها، مشيرة إلى أن المنظومة الجمركية الجديدة مؤمنة بشكل كامل وتحفظ بيانات المصدرين الأجانب عن طريق تقنية البلوك تشين.

وأشار "روبي"، إلى أن المنظومة الجديدة سيتم تطبيقها اجباريا على اي من الشحنات التى سيتم استيرادها من الخارج بداية من يوليو القادم؛، وعلى الشركات المصرية والمصدرين الأجانب توفيق أوضاعهم معها، مؤكدا على أن المنظومة تقلل من زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، حيث بعد وصول الشحنة لن يتطلب سوى القيام بعمليات مراجعتها والتأكد من صحة بياناته فقط قبل ا الإفراج النهائي عنها، مؤكد على أن النظام الجديد سيطبق على الشحنات التي تأتي عبر الموانئ البحرية وليست الجوية.