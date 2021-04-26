Advertisements

"المالية" تضع شروط للاستيراد بداية من يوليو المقبل

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

قال أحمد روبي مسؤول وزارة المالية  لإعداد مشروع "التسجيل المسبق للشحنات"، إن  الجمارك المصرية لديها حصر بحجم التعاملات الجمركية  التي تتم  بشكل يومي؛ لضمان كفاءة عمل موقع الالكتروني للمنظومة الجمركية الجديدة التسجيل المسبق للشحنات  عند إدخال البيانات الخاصة بالشحنات المستوردة عليه.

 

وتستحدث وزارة المالية منظومة جديدة للإفراج الجمركي عن الشحنات قبل عملية شحنها ما يعرف "ACI"، الذي يسمح للمستوردين  بتسجيل بيانات الشحنة التى قاموا باستيرادها عبر الموقع الالكتروني نافذه وفي حالة الموافقة عليها يحصل على رقم تعريف موحد للشحنة، والتى ستمكن مرسل الشحنة بتسجيل كافة تفاصيل على منصة "Cargo x"، بعد ذلك تبدأ عملية التخليص الجمركي من قبل المستورد.

 

وأكد" روبي" خلال تصريحات صحفية لمجتمع الأعمال لاستعراض عمل المنظومة الجديدة، أن على المستوردين التسجيل في المنظومة الجديدة  للحصول على حساب إلكتروني يسمح للشركات بتسجيل بيانات الشحنات التى يقوم باستيرادها من الخارج بشكل دوري، بالاضافة إلى توفير شهادة صحة التوقيع الإلكتروني التى تؤكد عن الهوية الرقمية  للشخص الذي يستخدم  الموقع الالكتروني " نافذة"  ويقوم بإدخال البيانات الخاصة بالشحنة  والتوقيع عليها، مشيرة  إلى أن المنظومة الجمركية الجديدة مؤمنة بشكل كامل وتحفظ بيانات المصدرين الأجانب عن طريق  تقنية البلوك تشين.

 

وأشار "روبي"، إلى أن المنظومة الجديدة  سيتم تطبيقها اجباريا على اي من الشحنات التى سيتم استيرادها من الخارج بداية من يوليو القادم؛، وعلى الشركات المصرية والمصدرين الأجانب توفيق أوضاعهم معها، مؤكدا على أن المنظومة تقلل من زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، حيث بعد وصول الشحنة لن يتطلب سوى القيام بعمليات مراجعتها والتأكد من صحة بياناته فقط  قبل ا الإفراج النهائي عنها، مؤكد على أن النظام الجديد سيطبق على الشحنات التي تأتي عبر الموانئ البحرية وليست الجوية.

 

 

 

 


 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ 35 دقيقة

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد ورقته الرابحة أمام المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ يوم

موقف كيليان مبابي من اللحاق بمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 4 ساعات

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير القمة

منذ ساعة و نصف

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التموين" تحرم المواطنين من الأرز خلال شهر مارس

شحنات السجائر بـ"الطوابع الضريبية" تصل للإمارات

تعرف على موعد منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية

بعد توقف البعثات التجارية.. الشركات تلجأ لترويج بضائعها الكترونيا

عاجل .. المالية تعلن التشغيل التجريبي لنظام الأفراج الجمركي الجديد أبريل القادم

الجمارك: إلزام الأنضمام لنظام الجمركي المسبق للشحن بداية من يوليو القادم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

12:54 م

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

12:56 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

03:58 م

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

08:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى