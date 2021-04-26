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الجمهور يُشيد بأداء كريم أسامة في مسلسل "الاختيار 2"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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شهدت الحلقة الــ "13 " من مسلسل " الاختيار 2 " ظهور مميز للفنان كريم أسامة الذى جسد دور المضيف الجوي" محمد عادل "، وفور عرض الحلقات الأولى له نال كريم إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تجسيده لهذا الدور .

فيما تناولت الحلقة ، أحداثًا هامة تضمنت رصد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة فى اغتيال الشهيد محمد مبروك.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

والجدير بالذكر أن كريم أسامة قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل النهاية ، حكايات بنات5 ، قوت القلوب ، مسلسل زلزال ، مسلسل حكايتى ، مسلسل «فى اللالا لاند »، و«هبة رجل الغراب ج4» و«مأمون وشركاه»، و«أستاذ ورئيس قسم»، و«العراف»، و«لعبة إبليس»، و«طريقى»، و«حوارى بوخاريست» ، وأفراح إبليس ج2

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