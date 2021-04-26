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الرئيس اللبناني يطلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:38 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات
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طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

 

وقال الرئيس اللبناني، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، إن التهريب بكافة أنواعه من مخدرات إلى محروقات يضر بلبنان ويكلّفه غاليًا.

 

ودعت الحكومة اللبنانية، قوى الأمن لتكثيف ملاحقة المهربين.

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